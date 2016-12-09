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شوقى السعيد: دخلت الإسماعيلى بـ"حمار" ولن أتمرد يومًا على دكة الزمالك

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شوقى السعيد: دخلت الإسماعيلى بـ"حمار" ولن أتمرد يومًا على دكة الزمالك شوقى السعيد: دخلت الإسماعيلى بـ"حمار" ولن أتمرد يومًا على دكة الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

أكد شوقى السعيد مدافع الزمالك، أن له موقف طريف عند انضمامه لصفوف الإسماعيلى حيث دخل النادى على حمار قائلاً: "وأنا داخل لقيته قدامى.. أنا فلاح أصلاً وبعتز بذلك عشان كده مفكرتش وأنا بعمل كده والإسماعيلى مشكلته إنه محاط بالعديد من الأقاويل والشائعات دائماً".

 

أضاف "السعيد" فى حوار لـ"اليوم السابع"، إنه دائمًا يتمنى التوفيق للإسماعيلى ويرتبط بعلاقة طيبة بجماهيره باستثناء بعض القلة حيث قال إن هناك من يحاول دائمًا الإيقاع بينه وبين جماهير الدراويش.

 

أما عن جلوسه على دكة الزمالك بعد البداية الجيدة قال: "لن أتمرد يومًا على قرار المدير الفنى والأهم مصلحة الفريق ستأتينى الفرصة مرة ثانية وثالثة ورابعة وسأتمسك بها بكل قوة الأهم فوز الفريق فى كل مباريات.. فكان حلمى الانضمام لقلعة ميت عقبة فكيف أتمرد يوماً على الدكة ولم أشترط شيئًا حين انضمامى ولن أشترط يومًا على النادى مهما كانت الأسباب".

 


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