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اليوم.. ختام المؤتمر الـ 15 للجمعية المصرية للشعب الهوائية

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اليوم.. ختام المؤتمر الـ 15 للجمعية المصرية للشعب الهوائية اليوم.. ختام المؤتمر الـ 15 للجمعية المصرية للشعب الهوائية

>أمل علام

يختتم اليوم الجمعة الدكتور "أشرف الشيحى" وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة والدكتور "فتحى خضير" عميد كلية طب قصر العينى، المؤتمر الإقليمى للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية الـ15.

 

تم على هامش المؤتمر عقد 5 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء بمركز التعليم المتطور فى قصر العينى، إذ تم تدريبهم على مناظير الجهاز التنفسى، ومناظير تجويف الرئة واختبارات النوم، وكذلك سبل التشخيص والعلاج وأمراض تليف الرئتين وارتفاع ضغط دم الشريان الرئوى، وتم ذلك بحضور 250 طبيبا من الأطباء المقيمين وطلاب الدراسات العليا بكليات الطب ووزارة الصحة والقوات المسلحة.

 

وقال الدكتور "أشرف حاتم" أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وأستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى ورئيس المؤتمر: "ناقش المؤتمر خلال جلساته أمراض حساسية الصدر، السدة الرئوية واورام الجهاز التنفسى والانسكاب البلورى وأمراض الصدر للأطفال".

 


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