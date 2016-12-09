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صانع ألعاب الأهلى الشاب يدخل دائرة اهتمامات الدراويش

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صانع ألعاب الأهلى الشاب يدخل دائرة اهتمامات الدراويش صانع ألعاب الأهلى الشاب يدخل دائرة اهتمامات الدراويش

>كتب سليمان النقر – نانسى القاضى

يفكر مسئولو الإسماعيلى فى استعارة أحمد حمدى صانع ألعاب الأهلى الشاب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لاسيما أن أحمد حمدى لا يشارك فى صفوف الفريق الأحمر وخرج من حسابات البدرى تمامًا.

 

كان الإسماعيلى قد طلب التعاقد مع حمدى زكى على سبيل الإعارة من الأهلى ولكن تمسك مسئولى الأهلى به دفع الدراويش في التفكير باستعارة أحمد حمدى باعتباره من اللاعبين المستبعدين من الحسابات الفنية للفريق الأحمر.

 

ويفكر مسئولو الإسماعيلى فى الاستفادة من استعارة أحمد حمدى لأنه سيتم قيده فى قائمة تحت السن ولن يحرم النادى من التعاقد مع مهاجم جديد لأنه لا يوجد سوى مكانين فى قائمته ومحجوزين أحدهما للمهاجم الإفريقى والآخر لمدافع مميز، باعتبار أنهما المركزين اللذين يحتاجان للدعم فى انتقالات الشتاء.

 


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