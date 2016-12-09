ما حقيقة طلاق كيم كرداشيان وكايني ويست؟

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيانKim Kardashian اتخذت قرار الطلاق من زوجها النجم العالمي كانيي ويستKanye West.

وأضافت التقارير أنّ كيم تنتظر الوقت المناسب، بخاصة أنّ زوجها يعاني من انهيار عصبي، وتخطط أيضاً للحصول على حضانة أطفالها "نورث وساينت".

وعلى ذلك فإنّ كيم تنتظر أن يتعافى زوجها بشكل تام، حتى تتقدم بدعوى الطلاق والحضانة سويّاً.

وفي هذا السياق، ردّ صديق النجمة المقرب جونثان شيبان Jonathan Cheban على هذه الشائعة ضاحكاً، إذ أكد أن لا أساس لها من الصحة.

وخلال حديث له مع إحدى الصحف البريطانية، قال صديق النجمة، البالغة من العمر 36 عاماً: " كنت أحدثهما منذ قليل على "فيس تايم" ولم أسمع هذه الشائعة من قبل..هذا حقاً مضحك".

يذكر أنّ كانيي ويست، يعيش وحيداً في منزل استأجره بعد خروجه من المستشفى، بعيداً عن زوجته كيم وطفليهما نورث وساينت.

كانيي ويست وكيم كردشيان ينفصلان "سكنياً"

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