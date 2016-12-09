إقامة مشروعات جديدة ببورسعيد بالتعاون مع التنسيق الحضارى

كتبت – منى فهمى

قال اللواء أيمن جبر، مؤسس جمعية بورسعيد التاريخية "تحت التأسيس"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الخميس، اننا تقدمنا للمسئولين بمقترح و تصوّر لإقامة عدة مشروعات سياحية جديدة تدفع عجلة التنمية فى القطاعات التجارية والثقافية والفنية بالمحافظة، بهدف تطوير محافظة بورسعيد.

أضاف اللواء أيمن جبر أن مشروع تطوير محافظة بورسعيد يعتمد على حماية التراث المعمارى المميز للمدينة، واستغلاله كأهم مقومات التنمية ببورسعيد، ونستهدف تنفيذ مشروع تطوير واجهة بورسعيد المطلة على مدخل المجرى العالى لقناة السويس الشمالى "شارع فلسطين"، واقامة كورنيش سياحى بشاطىء مدينة بورفؤاد، وكورنيش وحدائق بجنوب بورسعيد، والمطل على قناة الاتصال، والتى تربط قناة السويس ببحيرة المنزلة، والمواجهة لمشروع الاسكان الاجتماعى والذى ترعاه الدولة.

وأشار اللواء أيمن جبر، مؤسس جمعية بورسعيد التاريخية "تحت التأسيس"، الى ان الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة قام بعمل دراسة هندسية وتخطيطية للمشروعات الثلاث، للحفاظ على الهوية الفنية والمعمارية والتاريخية للمدينة، واستغلال الفراغات ورفع الاشغالات، والتنسيق الجمالى اللازم لأهم المواقع المصرية، أضاف أن المجتمع الأهلى ببورسعيد يتطلع لرعاية الدولة للمشروعات التاريخية، لدفع التنمية السياحية والتجارية والثقافية والاقتصادية للمسار الصحيح، خاصة فى ذكرى العيد القومى للمحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية بورسعيد التاريخية "تحت التأسيس" تضم ممثلى العديد من الجمعيات الأهلية والنقابات والشخصيات العامة والشباب والمثقفين والفنانين والرياضيين والأدباء.