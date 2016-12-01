أخبار عاجلة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الري: إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

Google+ Print
إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن قطاع حماية النيل – ممثلاً في الادارة العامة لحماية النيل شمال بفرع رشيد يقوم حالياً بتنفيذ حملة ازالات موسعة على فرع رشيد، حيث تمكنت الحملة حتى الآن من إزالة 12 قفصاً سمكياً بمنطقة العزية الكبيرة – مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ الكيلو198 من فرع رشيد .وما زالت الحملة مستمرة.

من جانبه أفاد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بأن الحملة أسفرت أيضاً عن تنفيذ (5) قرارات ازالة لمنزلين من الخرسانة المسلحة عبارة عن طابقين لكل منهما بناحية قرية المجد – الرحمانية – محافظة البحيرة الكيلو 172 فرع رشيد.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في ضوء توجيهات السيد الوزير بضرورة اتخاذ خطوات استباقية ورفع جميع الأقفاص السمكية من فرعي رشيد ودمياط وتفعيل حملة الازالات في جميع المحافظات المطلة علي نهر النيل ، حيث أن الأقفاص السمكية التي تمت إزالتها عبارة عن أسماك من نوعية السلفر المستخدمة كعلف للحيوانات والطيور وتقدم لها علائق غير صحية تؤثر علي نوعية المياه وبالأخص محطات مياه الشرب.

إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا