وزير الري: إزالة 12 قفصًا سمكيًا و2 مبنى خرسانة مسلحة على فرع رشيد

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن قطاع حماية النيل – ممثلاً في الادارة العامة لحماية النيل شمال بفرع رشيد يقوم حالياً بتنفيذ حملة ازالات موسعة على فرع رشيد، حيث تمكنت الحملة حتى الآن من إزالة 12 قفصاً سمكياً بمنطقة العزية الكبيرة – مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ الكيلو198 من فرع رشيد .وما زالت الحملة مستمرة.

من جانبه أفاد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بأن الحملة أسفرت أيضاً عن تنفيذ (5) قرارات ازالة لمنزلين من الخرسانة المسلحة عبارة عن طابقين لكل منهما بناحية قرية المجد – الرحمانية – محافظة البحيرة الكيلو 172 فرع رشيد.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي في ضوء توجيهات السيد الوزير بضرورة اتخاذ خطوات استباقية ورفع جميع الأقفاص السمكية من فرعي رشيد ودمياط وتفعيل حملة الازالات في جميع المحافظات المطلة علي نهر النيل ، حيث أن الأقفاص السمكية التي تمت إزالتها عبارة عن أسماك من نوعية السلفر المستخدمة كعلف للحيوانات والطيور وتقدم لها علائق غير صحية تؤثر علي نوعية المياه وبالأخص محطات مياه الشرب.