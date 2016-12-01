شراكة بين «الجوازات» و«الإذاعة والتلفزيون»

وقع مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب أمس الأربعاء في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، مذكرة تعاون واتفاقية شراكة بين هيئة الاذاعة والتلفزيون والمديرية العامة للجوازات . ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في المجال الإعلامي وتبادل البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية بين الجهتين وتنمية هذا التعاون وتعزيزه بجانب تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية والزيارات الرسمية والاستفادة القصوى من خبرات الهيئة في الإذاعة والتلفزيون ومجالات التدريب والاستشارات الإعلامية . وتناول اللواء اليحيى والدكتور الشلهوب خلال هذا الإجتماع تعزيز هذه العلاقات بين الجوازات وهيئة الإذاعة والتلفزيون وسبل دعمها والعمل على تطويرها . وقال اليحيى إن توقيع الاتفاقية يمثل تجديداً للتعاون بين الطرفين بما يؤكد نجاح هذا التعاون المستمر , وأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً للتعاون في الوقت الحالي وفي المستقبل. من جهته ثمّن الدكتور عبدالملك الشلهوب هذه الاتفاقية التي سيستفيد منها الطرفان مؤكدا أن الهيئة ستقدم خبراتها للجوازات بما في ذلك التدريب وتنمية المهارات.