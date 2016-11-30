«الصحة»: وفاة ٣ أشخاص وإصابة 43 آخرين في 3 حوادث سير متفرقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاربعاء، عن وفاة ٣ مواطنين وإصابة ٤٣ آخرين في 3 حوادث سير متفرقة بمحافظتي الدقهلية والبحيرة .

وقع الحادث الأول بسبب انقلاب أتوبيس بالترعة أمام قرية ميت زنقر بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مما أدى الى وفاة مواطن واصابة ١٢ آخرين .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه تم نقل حالة الوفاة وحالات الاصابة الى المستشفى الدولي وبلقاس العام بمشاركة ٦ سيارات اسعاف وصلوا موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وتراوحت حالات الإصابة بين كسور وإرتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.

بينما انقلبت سيارة ربع نقل بطريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مما أدى الى وفاة شخص واصابة ١٠ اخرين ، حيث تم نقلهم الى السنبلاوين المركزي بمشاركة ٣ سيارات اسعاف.

> وفى سياق آخر، وقع حادث صباح اليوم، نتيجة تصادم سيارة مدارس مع سيارة نقل طريق إدفينا ، المحمودية، محافظة البحيرة أسفرت عن وفاة شخص واصابة 21 أخريين .

> وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة الى أنه تم نقل حالة الوفاة الى مشرحة مستشفى مطوبس المركزى ، فيما تم نقل 14 مصاب الى مستشفى مطوبس المركزى ، فيما تم نقل 5حالات الى مستشفى جامعه الأسكندرية ، و 2 مصاب الى مستشفى رشيد المركزى .

> وأوضح، أن أغلب الاصابات تراوحت مابين كسور وخدوش وكدمات وحالات بالعناية تتلقى العلاج اللازم.