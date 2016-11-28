حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية حركة تنقلات محدودة شملت إدارة الترحيلات وإدارة النجدة ومركز شرطة القنطرة شرق وقسم أول الإسماعيلية.

تم نقل العقيد هشام طايل من مأمور قسم شرطة القنطرة شرق إلى مدير إدارة الترحيلات بسجن المستقبل، ونقل العقيد محمد مكاوى من وكيل النجدة إلى مامور مركز القنطرة شرق.



> ونقل كل من المقدم محمد عبد البديع من رئيس قسم العمليات بالترحيلات إلى منصب وكيل إدارة شرطة النجدة، ونقل المقدم محمد نبيل حسن من رئاسة قسم الإنشاءات والصيانة إلى منصب ضابط بإدارة التفتيش والرائد عبد الله سليمان من إدارة الترحيلات إلى ضابط بإدارة الشكاوى والتحقيقات، ونقل المقدم أحمد جمال الدين من رئيس قسم حقوق الإنسان إلى إدارة تأمين الطرق والرائد أحمد سمير من ضابط بقسم وإدارة التدريب إلى إدارة الترحيلات وأحمد عصام عبد العال من إدارة التفتيش إلى قائد حرس مجمع محاكم الإسماعيلية وحجازي صلاح حسن من نائب مأمور قسم أول إلى نائب مأمور القنطرة شرق وعمرو مجدى من نائب مأمور قسم شرطة القنطرة شرق إلى نائب مأمور قسم شرطة أول الاسماعيلية.

وجاءت هذه الحركة للدفع بوجوه وقيادة جديدة داخل المديرية وداخل إدارة الترحيلات المسئولة عن سجن المستقبل.



> وقال مصدر أمنى إن جميع المخلى سبيلهم فى أحداث الهروب الكبير وهم 22 ضابطا وفردا تم نقلهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن السجن وإدارة الترحيلات.



> وكان سجن المستقبل قد تعرض منذ ما يقرب من أكثر من شهر لعملية هروب جماعى وأحبطت الأجهزة الأمنية المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريين وجنائيين، تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد، وآخر فى الشرقية.