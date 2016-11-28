شلل مرورى بطريق مصر إسكندرية الزراعى إثر انقلاب سيارة نقل بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

توقفت حركة طريق "مصر - إسكندرية" الزراعى عند مدخل نفق قرية سندنهور اتجاه بنها إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل محملة بأقفاص دواجن، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وإصابة اثنين وتهشم سيارتين ميكروباص، ما تسبب فى شلل مرورى على الطريق الزراعى.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية يفيد توقف حركة طريق "مصر - إسكندرية" الزراعى عند مدخل نفق قرية سندنهور، اتجاه بنها إثر حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأقفاص الدواجن، وإصابة اثنين وتهشم سيارتين ميكروباص.

انتقل على الفور رجال المرور لمحاولة رفع السيارة وتسيير حركة الطريق، وتم نقل السائق لمستشفى بنها الجامعى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.