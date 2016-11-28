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الشرطة السودانية تحرر 11 صوماليًا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

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الشرطة السودانية تحرر 11 صوماليًا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر الشرطة السودانية تحرر 11 صوماليًا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

>(أ ش أ)

تمكنت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، من تحرير 11 صوماليًا، احتجزتهم إحدى عصابات الإتجار بالبشر، فى محلية جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، قبل تهريبهم خارج السودان.

وقال مدير شرطة المحلية، العقيد معتصم ميرغنى محمد عثمان - فى تصريحات صحفية - إن الضحايا الذين تم إنقاذهم بمنطقة الوحيد التابعة لإدارية حمرة الوز، من عصابات الإتجار بالبشر، يحملون الجنسية الصومالية، وهم 3 فتيان و8 فتيات، تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا.

وأوضح أن الإجزاء الشمالية الغربية من المحلية - كونها تقع فى جغرافية صحراوية قاحلة - أصبحت مسرحًا كبيرًا للجريمة المنظمة وغير المنظمة وتجارة المخدرات والتهريب، مبرزًا أن الشرطة قامت بعمل الإجراءات اللازمة مع الضحايا، تمهيدًا لترحيلهم إلى جهات الاختصاص بمدينة الأبيض عاصمة الولاية.


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