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عامل يتهم ربة منزل ونجلها بسرقة كليته اليمنى

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عامل يتهم ربة منزل ونجلها بسرقة كليته اليمنى عامل يتهم ربة منزل ونجلها بسرقة كليته اليمنى

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 08:38 م

>الفيوم - رباب الجالي

اتهم عامل من محافظة الفيوم ربة منزل ونجلها بالنصب عليه في ثمن كليته حيث اتفقا معه علي إجراء عملية جراحية لاستئصال إحدي كليتيه مقابل مبلغ مالي وبعد إجراء العملية تهربا منه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء قاسم حسين مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم بورود بلاغ من المواطن بدوي ع ا 21 سنة عامل ومقيم مساكن دمو بدائرة مركز الفيوم يفيد بتعرضه للنصب من قبل كلا من عزت ر ه 34 سنة ترزي ووالدته كوكب ف 56 سنة ربة منزل لأنهما اتفقا معه علي التوجه لمستشفى خاص بالجيزة واستئصال كليته اليمني وبيعها لهما مقابل 75 ألف جنيه لزرعها لشقيقة المتهم ونجلة الثانية إلا أنه بعد إجراء العملية وخروجه من المستشفي ذهب لهما لأخذ المبلغ المالي المتفق عليه لكنهما رفضا وقاما بطرده من المنزل.

تم استدعاء المتهمين وبسؤالهما أنكرا الواقعة وأكدا أن البلاغ كيدي لرفضهما زواج مقدم البلاغ من شقيقة المتهم الأول وابنة المتهمة الثانية وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 16520 لسنة 1016 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 


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