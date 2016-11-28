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الرئيس اللبنانى يؤكد مواصلة العمل على حل "عقدة" تشكيل الحكومة اللبنانية

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الرئيس اللبنانى يؤكد مواصلة العمل على حل "عقدة" تشكيل الحكومة اللبنانية الرئيس اللبنانى يؤكد مواصلة العمل على حل "عقدة" تشكيل الحكومة اللبنانية

>كتب - أحمد جمعة

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون مواصلة العمل على حلحلة عقدة تأليف اللبنانية، لافتاً فى المقابل إلى انه لن يتساهل فى العمل لتأمين حقوق الناس وتطبيق العدالة ومنع الفساد وقيام المؤسسات والوزارات بدورها كاملاً.

وأشار الرئيس اللبنانى خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفوداً سياسية وروحية واجتماعية إلى أن الأجواء الشعبية ممتازة وكذلك هى الأجواء الدولية والعربية لا سيما مع  كل دول الخليج"، مشددا على أن المهمة كانت إعادة الاستقرار والوفاق، أما الآن فإن الاهتمام  ينصب على إعادة بناء الدولة.

وفى سياق متصل التقى الرئيس اللبنانى وفد "هيئة التنسيق الوطنية من أجل النسبية" برئاسة المنسق العام الوزير السابق عصام نعمان الذى هنأ العماد ميشال عون على انتخابه وقدم مذكرة  باسم الهيئة تضمنت المطالبة بإجراء انتخابات عامة من خلال اقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات المرتقبة.

 والتقى الرئيس اللبنانى ميشال عون وفد حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" برئاسة العميد مصطفى حمدان الذى نقل إلى رئيس الجمهورية التهاني مؤكداً على أن مواقفه هى ضمانة للبنانيين وللحرية والكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص.


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