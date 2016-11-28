بالأسماء.. الحوثيون وصالح يعلنون تشكيل حكومة "إنقاذ وطنى" برئاسة "حبتور"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت جماعة الحوثى بالتحالف مع الرئيس اليمنى المخلوع، على عبد الله صالح، تشكيل حكومة جديدة فى اليمن أطلقوا عليها اسم "حكومة الإنقاذ الوطنى" برئاسة عبدالعزيز بن حبتور.

وقال الحوثيون فى بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة ضمت مختلف ألوان الطيف الوطنى من الأحزاب والمكونات المناهضة للتحالف العربى والشخصيات الوطنية.

وأكدت الجماعة بحسب البيان، "أن مهمة الحكومة التى جاء تشكيلها فى الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن يأتى فى الأساس لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة التحالف العربى اقتصاديا وعسكريا وسياسيا".

وقد تضمن القرار تشكيلة الحكومة على النحو التالى:

عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء

حسين عبدالله مقبولى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية

اللواء ركن جلال على الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن

اللواء محمد ناصر العاطفى وزيراً للدفاع

على بن على القيسى وزيراً للإدارة المحلية

القاضي أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل

صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية

طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات

اللواء ركن محمد عبدالله القوسى وزيراً للداخلية

علياء فيصل عبداللطيف الشعبى وزيراً لحقوق الإنسان

ياسر أحمد العواضى وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

اللواء ركن زكريا يحيى الشامى وزيراً للنقل

فائقة السيد باعلوى وزيراً للشؤون الاجتماعية والعم

أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام

يحيى بدر الدين الحوثى وزيراً للتربية والتعليم

حسين على حازب وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمي

محسن على النقيب وزيراً للتعليم الفنى والتدريب المهني

د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية

حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة

محمد محمد الزبيرى وزيراً للثروة السمكية

هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية

نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة

ذياب محسن بن معيلى وزيراً للنفط والثروات المعدنية

م. لطف على الجرموزى وزيراً للكهرباء والطاقة

القاضي شرف على القليصى وزيراً للأوقاف والإرشاد

عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة

جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات

غازى أحمد محسن وزيراً للزراعة والري

ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة

محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان

أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية

عبدالله أحمد الكبسى وزيراً للثقافة

غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق

محمد سعيد المشجرى وزيراً للمغتربين

على عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسى النواب والشورى

فارس محمد مناع وزيراً للدولة

نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة

رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة

عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة

حميد عوض المزجاجى وزيراً للدولة

عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة