خالد صلاح: الدواء "مسألة حياة أو موت" وأزمته تحتاج حلولا خارج الصندوق

كتب إبراهيم حسان

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن البرلمان طرح اليوم أزمة الأدوية خلال جلسته، وكون لجنة تقصى حقائق فى ملف الدواء للوقوف على الأزمة مع شركات الأدوية، فيما أكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن المشكلة ستحل خلال يوم أو اثنين.

وتساءل خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، "هل رئيس البرلمان سمع من الحكومة أن لديها حلا للأزمة؟ وهل ستقوم باستيراد الأدوية؟"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تتطلب تفكير خارج الصندوق حتى لا تتفاقم لدى المواطن الذى يعانى كثيرا عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مضيفًا "المواطن لبس فى الحيط.. أو بمعنى أصح دخل فى الحيط ودلوقتى مستنى إيد تتمد ليه تنقذه.. فمش هيستحمل أزمة فى الدواء".

وأكد رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن مصر تعانى مشكلة حقيقية لها علاقة بأسعار الأدوية، حيث أتاحت الحكومة المصرية فرصة للزيادة بها قبل رفع سعر الدولار بالبنوك، وتعرضنا بعدها لخداع كبير من عدد من الصيدليات التى رفعت الأسعار، حيث كانت تبيع "الشريط بسعر العلبة فى الأقراص"، وبعد تحرير سعر الصرف تعانى أعداد كبيرة من شركات الأدوية من أن تفى بكل مستلزماتها من الدواء فى السوق، مضيفًا "الدواء سلعة ليس استراتيجية، لكن مسألة حياة أو موت".