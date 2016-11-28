أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 28 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 28 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تحديد موعد عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق إلى التدريبات الجماعية.

مصطفى فتحى يعود للتدريبات الجماعية بالزمالك 20 ديسمبر

تقرر عودة مصطفى فتحي لاعب نادى الزمالك إلى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 20 ديسمبر المقبل، بعد إثبات الفحوصات الطبية التي خضع لها في ألمانيا مؤخراً أن إصابته عبارة عن كدمة في الغضروف.

ويخضع مصطفى فتحي لبرنامج تأهيلي خاص خارج نادى الزمالك خلال الفترة الحالية تحت إشراف علاء شاكر أخصائي التأهيل للمنتخب الأول، وكان الطبيب الألماني قد أكد أن اللاعب لا يعاني من إصابة بقطع في غضروف الركبة ويحتاج إلى ثلاثة أسابيع من أجل العودة للمباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.