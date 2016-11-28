أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 28 / 11 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 28 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تحديد موعد عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق إلى التدريبات الجماعية.
مصطفى فتحى يعود للتدريبات الجماعية بالزمالك 20 ديسمبر
تقرر عودة مصطفى فتحي لاعب نادى الزمالك إلى التدريبات الجماعية لفريقه يوم 20 ديسمبر المقبل، بعد إثبات الفحوصات الطبية التي خضع لها في ألمانيا مؤخراً أن إصابته عبارة عن كدمة في الغضروف.
ويخضع مصطفى فتحي لبرنامج تأهيلي خاص خارج نادى الزمالك خلال الفترة الحالية تحت إشراف علاء شاكر أخصائي التأهيل للمنتخب الأول، وكان الطبيب الألماني قد أكد أن اللاعب لا يعاني من إصابة بقطع في غضروف الركبة ويحتاج إلى ثلاثة أسابيع من أجل العودة للمباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.
ظهير أيسر دجلة معروض على الزمالك والأبيض يراقبه فى قمة السلام
تلقى نادى الزمالك عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، بإمكانية التعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر فريق وادى دجلة خلال الفترة المقبلة لتدعيم الجبهة اليسرى.
ويعتمد نادى الزمالك على محمد ناصف الوافد من إنبى فى قيادة الجبهة اليسرى، نظرا لإصابة على فتحى منذ فترة طويلة وعدم شفائه حتى الآن، مما جعل الأبيض يفكر فى دعم هذا المركز لكن الأقرب لذلك أن يكون الدعم عقب نهاية الموسم، نظراً لوجود مكان واحد خالٍ بالقائمة البيضاء.
ومن المنتظر أن يراقب الجهاز الفنى لنادى الزمالك، السيد سالم خلال مباراة الأبيض أمام وادى دجلة غدا الثلاثاء، باستاد السلام ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى للوقوف على مستواه الفنى والبدنى.
بعد نقل المباراة.. الزمالك يتدرب بالسلام فى السادسة مساء استعدادا لدجلة
قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، خوض المران الجماعى اليوم الاثنين، فى تمام السادسة مساء بملعب السلام، استعدادا لوادى دجلة المقرر لها الثلاثاء ضمن الأسبوع الـ12 للدورى الممتاز.
كان من المفترض إقامة مران نادى الزمالك اليوم فى ملعب بتروسبورت، لكن بعد نقل مباراة وادى دجلة قرر الجهاز الفنى إقامة المران بملعب السلام، ليعتاد اللاعبون عليه، خاصة أن الزمالك لم يخض أى مباراة على هذا الملعب منذ فترة طويلة.
الزمالك يطالب الجبلاية بتحليل المنشطات عقب مباراة دجلة
أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا لاتحاد الكرة، يطلب فيه تطبيق نظام تحليل المنشطات عقب انتهاء مباراة الفريق أمام وادى دجلة غدا الثلاثاء.
وجاء طلب نادي الزمالك بعد تطبيق تحليل المنشطات عقب مباراة الفريق أمام الإسماعيلى، ثم تجاهل تطبيقه فى لقاء المقاولون العرب الأخير بالدورى، ليطلب الزمالك استمرار الكشف عن المنشطات بشكل دائم بداية من لقاء وادى دجلة.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة وادى دجلة غدا الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز.
الجهاز الفنى للزمالك يعيد اكتشاف رمزى خالد
أعاد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، اكتشاف رمزي خالد لاعب الفريق بعد أدائه المتراجع فى المباريات الماضية، حيث تقرر تغيير مركزه داخل الملعب خلال الفترة القادمة.
واستقر جهاز الزمالك على إشراك رمزى خالد فى مركز الجناح الأيمن فى المباريات المقبلة أمام حسنى فتحى أو أسامة إبراهيم حيث أجاد اللاعب بشكل كبير فى هذا المركز خلال التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض ويتم تجهيزه حاليا للاعتماد عليه حال الحاجة لوجوده بالتشكيل .
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