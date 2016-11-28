بالصور.. وزير الرياضة يعلن إقامة دورة باسم قدامى الرياضيين بمركز شباب الجزيرة

كتب رامى ناجى - تصوير كريم عبد الكريم

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم كبار نجوم الكرة المصرية الذى أقامته الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين تحت شعار "يوم الوفاء" بالمسرح الرومانى بمركز شباب الجزيرة.



>عصام شلتوت ومحمد كامل وعبد المنعم الحاج خلال الاحتفالية

حضر حفل التكريم -الذي قدمه الإعلامى الكابتن أحمد شوبير- اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين، وعدد من نجوم الرياضة المصرية منهم الكابتن محمود الخطيب، والكابتن حازم إمام، والكابتن أحمد مصطفى، والكابتن أحمد رفعت، وأعضاء مجلس الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين وفى مقدمتهم الكابتن محمود أبو رجيلة، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن فتحى مبروك، ولفيف من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، ومجموعة من الشباب والأطفال من أعضاء مركز شباب الجزيرة.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عرض مجموعة من اللقطات المصورة لأبز أهداف نجوم الكرة المصرية القدامى، وشمل التكريم كل من الكابتن عادل زين، والكابتن عبده سليم، والدكتور طه الطوخى، والكابتن فتحى خورشيد، والكابتن محمد رفاعى، والكابتن زقلط، والكابتن محمود أبو رجيلة، والكابتن مصطفى رياض، والكابتن فاروق السيد، والكابتن كمال عتمان، والكابتن محمود حسن، والكابتن مدحت فقوسة، والكابتن شحتة الإسكندرانى، والكابتن صفوت عبد الحليم، والكابتن عبد الله عبد اللطيف، والكابتن عمر عبد الله.



>محمود الخطيب وأحمد شوبير وأحد الحضور خلال الاحتفالية

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين أن تكريم قدامى اللاعبين يعبر عن الوفاء، وأن الجمعية تحرص على رعاية اللاعبين القدامى الذين قدموا أروع الأمثلة فى الوطنية واللعب الجميل وإحراز البطولات، إضافة إلى دورهم فى نشر اللعبة فى مختلف الدول العربية، مبينا أن التكريم خرج إلى النور بمساعدة العديد من الشخصيات على رأسهم وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وطلب رئيس الجمعية من وزير الرياضة أن يتم إطلاق أسماء قدامى اللاعبين على الملاعب التى قامت الوزارة بتطويرها فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، علاوة على إقامة دورة فى كرة القدم الخماسية تحت رعاية وزير الرياضة ويطلق عليها اسم قدامى النجوم الرياضيين.



>محمود الخطيب و أحد الحضور في الاحتفالية

وفى كلمته، أشاد المهندس خالد عبد العزيز بتكريم نجوم كرة القدم القدامى الذين أحزوا لمصر العديد من البطولات، لافتا أن مباريات الدورى المصري فى الوقت الذى لعب فيه قدامى نجوم الكرة كان مصب أعين جميع الدول العربية التى كانت حريصة على متابعته.

وفى استجابة سريعة لمطالب الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين، قرر وزير الشباب والرياضة إقامة احتفال لتكريم قدامى الرياضيين سنوياً تقديراً لدورهم الذى قدموه لكرة القدم المصرية، بالإضافة إلى إقامة بطولة فى كرة القدم تحمل أسماء النجوم الذين تم تكريمهم، وذلك بمركز شباب الجزيرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالى.

كما دعا وزير الرياضة رئيس الجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين لاختيار عدد من الملاعب التى تم تطويرها لإطلاق أسماء النجوم ممن تم تكريمهم عليها كلُ فى محافظته.