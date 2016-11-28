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وزير البيئة أمام البرلمان: بعض الحيتان التى تصل شواطئنا غير مفترسة

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وزير البيئة أمام البرلمان: بعض الحيتان التى تصل شواطئنا غير مفترسة وزير البيئة أمام البرلمان: بعض الحيتان التى تصل شواطئنا غير مفترسة

>كتب : نورا فخرى

 

قال المهندس خالد  فهمي، وزير البيئة، إن البحرين الأحمر والمتوسط فيهما أسماك قرش وحيتان، غير أن بعض الحيتان التى تصل إلى شواطئ غير مفترسة، موضحا أن هذه الكائنات تتغذى فى الأساس على الهائمات التى تحتاج بيئة معينة لا تتوفر فى الشواطئ المصرية. 

 

 

وأضاف فهمى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، "هناك أنواع أسماك كثيرة تعيش فى البحرين الأبيض والأحمر ومنها القرش المحيطى الذى يعتبر من أخطر أنواع القروش ويعيش فى البحر الأحمر ولكن فى مناطق بعيدة عن شواطئنا، وأن السياح يستهدفون مشاهدة الأنواع المختلفة من الأسماك عبر رحلات الغطس وغيرها".

 

 

 وبالنسبة لدور الوزارة فى حماية المحميات الطبيعية، شدد فهمى على أن المحميات مال عام ولا يجوز بيعها أو رهنها، مشيرا إلى أنه سيتقدم بقانون جديد لحماية الطبيعة يحل مشاكل وزارة البيئة مع هيئتى التنمية السياحية والثروة السمكية، طالبا دعم مجلس النواب فى سرعة مناقشة والموافقة على هذا القانون.

 

 

 وأوضح أن المحميات الطبيعية تمثل 15% من مساحة مصر والميزانية المخصصة لها 30 مليون جنيه، مؤكدا أهمية الاستفادة اقتصاديا من هذه المحميات، حيث إن عدة دول من بينها جنوب أفريقيا انتقلت من المفهوم الضيق لحماية المحمية إلى صيانة المحمية وتنشيط السياحة بها، وأن الوزارة اعتمدت 4 خطط تطوير لحماية المحميات.

 

 

وفيما يتعلق بمصرف الرهاوى، قال فهمى إن مصرف الرهاوى خطير فى تلوث نهر النيل، لافتاً إلى أن هناك مشروعا يتم العمل عليه لزيادة ورفع القدرة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحى فى أبو رواش من مليون و200 ألف متر مكعب فى اليوم إلى مليون و600 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يساعد على ارتجاع نسبة كبيرة من المياه الصالحة يمكن الاستفادة منها.

 


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