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الإعلام الروسى يهتم بحوار اليوم السابع مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية

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الإعلام الروسى يهتم بحوار اليوم السابع مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية الإعلام الروسى يهتم بحوار اليوم السابع مع رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية

>كتب مؤمن مختار

ركز الإعلام الروسى على الحوار الذى أجراه "اليوم السابع" مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل والمجموعة الإقتصادية، حيث نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" مقتطفات من الحوار الخاص.

 

وأشارت الوكالة الروسية، إلى أن رئيس الوزراء المصرى، شريف إسماعيل قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه حكومته سوف يستمر لثلاث سنوات وستكون له آثار سلبية على الدولة والحكومة والشعب تحملها من أجل عبور هذه المرحلة، فيما نفى وزير المالية عمرو الجارحى أى شروط سرية فى الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى.

 

ونقلت الوكالة الروسية "سبوتنيك" عن "اليوم السابع"، أن إسماعيل أكد أن "الإصلاح الاقتصادى بدأناه من شهور، والإجراءات الاقتصادية التى اتخذناها كانت من المفترض أن تبدأ منذ 30 عاما وأكثر، ولو كانت هذه الإجراءات تمت فى وقتها ما كنا بحاجة إلى هذه الإجراءات اليوم".

 

وأشار رئيس الوزراء حسبما نقلت الوكالة الروسية عن صحيفة "اليوم السابع"، إلى أنه جرت فى السابق عدة محاولات لبدء مسار إصلاح اقتصادى فى لكنها توقفت و"جرت محاولات عام 77، لكن توقفنا، إلى أن جاءت حكومة عام 1992 وأخذت بعض الإجراءات بتحرير سعر الصرف، ثم توقفت الإجراءات الاقتصادية، بما يعنى أننا كنا نأخذ بعض الإجراءات الاقتصادية ولا نكملها".


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