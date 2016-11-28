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البرلمان الأوروبى: ناقشنا مع الرئيس السيسى عودة السياحة وتعزيز التعاون

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البرلمان الأوروبى: ناقشنا مع الرئيس السيسى عودة السياحة وتعزيز التعاون البرلمان الأوروبى: ناقشنا مع الرئيس السيسى عودة السياحة وتعزيز التعاون

>كتب مؤمن مختار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنائبة لدى البرلمان الأوروبى من جمهورية بلغاريا ماريا غابرييل والوفد المرافق لها، فى القصر الرئاسى بالقاهرة بهدف تعميق التعاون البرلمانى وتبادل المعلومات عن الوضع الحالى للاجئين السوريين فى البلاد والأمن العام والهجرة، ووضع المسيحيين فى بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال المكتب الإعلامى لماريا غابرييل، إن الوفد يقوم بزيارة إلى مصر تستغرق يومين، بهدف مناقشة التعاون فى اجتماع مع الرئيس المصرى ووزير الخارجية سامح شكرى، ومناقشة الوضع فى البلاد والتحديات داخليا وخارجيا.

 

وأشار المكتب إلى أنه تم مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والتعليم، والأولوية للإصلاحات الاقتصادية فى مصر، واستقرار الدولة وأمن المواطنين، بالإضافة إلى السياحة، لأنها ضرورية لاستعادة القطاع الذى يرتبط بتوفير فرص العمل، مع التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى.

 

وأوضح المكتب أنه تمت مناقشة الجانب الخارجى المتعلق بالوضع فى ليبيا كدولة مجاورة لمصر والتى تؤثر بشكل مباشر على المهاجرين لها، والعلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلعب مصر دورا هاما فى استقرار المنطقة المتوسطية.

 

 


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