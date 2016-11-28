تكريم المعلمين المتميزين والطلاب الأوائل بإدارة الطور التعليمية بسيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء علي أنه لابد أن يسعي المعلم لتصحيح الصورة الذهنية لجموع المصريين بأن المعلم علي قدر المسئولية وحاملا لرسالة الأنبياء وأنه جاء ليكون معلما مخاطبا للعقول وليس مخاطبا للجيوب بدعوي أن ظروفه المادية لاتسمح له بعيشة هنيئة.

وقال: "إن الكرامة لا تأتي أبدا مع الماديات" والمعلم يأتي اليه ولا يطرق الأبواب لاعطاء الدروس الخصوصية معتبرا أن ظاهرة الدروس الخصوصية بالمنازل سلبية لا تغتفر للمعلم.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته نقابة المعلمين بجنوب سيناء اليوم الاثنين لتكريم المعلمين علي مستوي ادارة طور سيناء التعليمية والأوائل من أبناء المعلمين بجميع المراحل التعليمية بحضور المحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم و علي حسن مدير عام ادارة طور سيناء التعليمية وياسر عرفات أمين صندوق نقابة المعلمين وعدد من أعضاء نقابة المعلمين بجنوب سيناء

ومن جانبه أكد المحاسب فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في تربية واعداد النشئ للنهوض بالبلاد لافتا الي أنه حان الوقت لكي يأخذ المعلم قدرة ودوره ومكانته في المجتمع المصري علي غرار مكانة المعلمين بألمانيا .