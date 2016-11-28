استمرار حبس رئيس صندوق الزمالة السابق بالأهلى بتهمة الاستيلاء على أموال النادى

كتب فتحى الشافعى

قررت نيابة الأموال العامة بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبس أ هلال رئيس صندوق الزمالة السابق بالنادي الأهلي على ذمة الدعوى القضائية رقم 1532 لسنة 2011 المقامة ضدّه من العاملين بصندوق الزمالة لعدم تسوية "عُهدة" الصندوق وفشلت الحلول الودية وقتها بين العاملين بالصندوق وهلال لاستعادة حقوق النادي فتم تحريك دعوى قضائية.

كان أحمد هلال قد تم اتهامه بالاستيلاء على عدد 2 أتوبيس من صندوق الزمالة بالأهلي بجانب مبالغ مالية وهو ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخراً خلال مراجعة أموال الصندوق، الذى شهد تجاوزات واضحة من هلال خلال مجلس الأهلي السابق برئاسة حسن حمدي.

وكلّف مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر الشئون القانونية بالنادي برئاسة طارق الأعصر بمتابعة القضية في إطار حرص المجلس على الحفاظ على حقوق النادي ومطاردة من استولى على حقوق و"فلوس" النادي خلال الفترة الماضية.

وأخطرت الشئون القانونية بالنادي ، مجلس الإدارة بأن أحمد هلال تم حبسه 4 أيام قبل أن يتم التجديد له 15 يوماً مرة أخرى على ذمة القضية ، وأعلن مجلس طاهر إستمراره في محاربة أي شخص يحاول الإستيلاء على أموال النادي.