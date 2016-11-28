رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد

كتبت هند مختار

استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع حرص الحكومة، على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار فى شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم فى صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسبة للاستثمار، ويضم حوافز حقيقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التى تواجه المستثمرين، وأكد رئيس الوزراء أن القانون الجديد يصب فى صالح تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية فى مختلفة القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير متكامل حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن الموقف الحالى لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والاسباب التى أدت إلى تفكير الحكومة فى استصدار هذا القانون الجديد، حيث اشارت تلك الاسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالى، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، هذا فى ضوء وجود اتفاق مجتمعى عام من جانب جميع الاطراف على افضلية استصدار قانون جديد بدلاً من فكرة اجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى ورؤية 2030 التى صدرت مؤخراً.

وتمت الاشارة إلى أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تيسير اجراءات الحصول على الاستثمار وفقاً لأولويات التنمية فى الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات واتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.