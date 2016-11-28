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هل تخلت أنجلينا جولي عن براد بيت من أجل جوني ديب؟

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الإثنين 28-11-2016 16:10

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie مرتبطة عاطفياً بالممثل الشهير جوني ديب Johnny Depp حالياً.

ونشر موقع hngn تقريراً عن وجود علاقة بين مندوبة الأمم المتحدة وجوني، بدأت بعد أن أعجبا ببعضهما خلال تعاونهما في فيلم The Tourist"".

ولفت التقرير إلى أن الممثل استغلّ انفصال أنجلينا عن براد بيت Brad Pitt ليتقرّب منها، والدليل أنها استعانت بمحاميه ليمثلها أمام المحكمة في قضية طلاقها.

وأضاف التقرير أنّ أبناء النجمة ينادون جوني ديب بـ"بابا جوني"، فهو يزورها باستمرار ويقضي الليل برفقتها.

ومن ناحية أخرى، ردّ مصدر مقرّب من أنجلينا جولي على هذه الشائعات بالقول إن الموضوع لا يحمل أيّ أهمية، فأنجلينا ليست مهتمّة على الإطلاق بجوني، بل تهتم حالياً بأطفالها وصراعاتها مع براد بيت.

يشار إلى أنّ من المعروف عن أن أنجلينا جولي ترتبط بعلاقة صداقة قوية مع الممثل جوني ديب، إذ إنه من نصحها بالاستعانة بمحاميته Laura Wasser التي تولت الدفاع عنه في قضية طلاقه من زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد Amber Heard.

 

 

 

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