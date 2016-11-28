وزير الرياضة يهنئ هداية ملاك وسارة سمير وحلمى بجائزة محمد بن راشد

ياسمين يحيى واسماء عمر

هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، الرياضيين المصريين الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضى 2016، حيث حصل أحمد حلمى محمد قورة على جائزة الحكم العربى وهداية ملاك كأول رياضية عربية تحقق ميدالية أولمبية فى التايكوندو وسارة سمير كأول رياضية عربية تحقق ميدالية أولمبية فى رفع الأثقال.

وأشاد عبد العزيز بالإنجاز الذى حققه الثلاثى المصرى بالحصول على جائزة هامة على مستوى الوطن العربى، حيث استطاعوا أن ينالوا إشادة من القائمين على الجائزة، وكذلك لفت الأنظار الرياضية العربية، فقد استطاعت ملاك وسارة تحقيق برونزيتى أولمبياد ريو دى جانيرو من أصل ثلاث ميداليات حققتها مصر خلال الدورة الأولمبية.

ومن المنتظر إقامة حفل تكريم فى دبى منتصف يناير 2017 لتتويج الفائزين.