أشغال كروية شاقة للشرقية استعدادا للأهلي

كتبت لبنى عبد الله

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية، تقسمية قوية على هامش مران الفريق، الذى أقيم ظهر اليوم، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء.

وقاد عبد العال التقسمية التى استمرت لنحو ساعة كاملة، حيث ركز خلالها على ضرورة الضغط المتواصل على الخصم فى جميع أنحاء الملعب، بالإضافة إلى التمرير السريع.

وأوقف عبد العال التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، التى يقع فيها اللاعبون بالإضافة لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين وفى مقدمتهم فاروقا ومحمود خالد "شيكا" ومصطفى "عفروتو" وكينيث.