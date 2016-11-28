الليلة.. “الحريف” يكشف “كواليس الإسماعيلي ” على “Dmc sport”

يستضيف فى حلقة اليوم الإعلامى إبراهيم فايق مقدم برنامج “الحريف” على قناة Dmc sport

كل من نجمى النادى الاسماعيلى “محمد فتحى “و”إبراهيم ” وذلك فى تمام الحادية عشر مساء.

ويدور الحوار حول منافسة إلا سماعيلي على بطولتى “الدورى” و”كاس مصر”، والأزمات الدائرة داخل نادى الإسماعيلي والتى أثرت بشكل كبير على أداء الفريق، والعمل المبذول للاستمرار بالدورى وتحقيق مراكز متقدمة بالمسابقة.

كما سيكشف النجمان كواليس جالستهم مع الجهاز الفنى وإدارة الدراويش لاستكمال المسيرة.

كما يتناول اللقاء حظوظ المنتخب فى الوصول لكأس العالم، وطموحاتهم لتمثيل مصر فى الأمم الافريقية المقبلة.