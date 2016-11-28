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بالصور .. العثور على جثة الشاب الغريق بترعة الإبراهيمية بأسيوط

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بالصور .. العثور على جثة الشاب الغريق بترعة الإبراهيمية بأسيوط بالصور .. العثور على جثة الشاب الغريق بترعة الإبراهيمية بأسيوط

>أسيوط – هيثم البدرى

عثر بعض الصيادين بمحافظة أسيوط، على جثة شاب غرق بترعة الإبراهيمية بمدينة أسيوط بعد إختفاء الجثة لمدة 21 يوماً فى الترعة .

 

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة الشاب الغريق بترعة الابراهيمية والمدعو ممدوح ع . 28 سنة من محافظة سوهاج ، وسقط بالترعة اثناء التقاطه صورة سيلفى على كورنيش الترعة منذ 21 يوما.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ النهرى ومباحث القسم الى مكان البلاغ ونقل الجثة الى مشرحة مستشفى الايمان العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 

 


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