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مدير مدرسة بالغربية يمنع تلاميذ من دخول الامتحان لعدم سداد المصروفات

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مدير مدرسة بالغربية يمنع تلاميذ من دخول الامتحان لعدم سداد المصروفات مدير مدرسة بالغربية يمنع تلاميذ من دخول الامتحان لعدم سداد المصروفات

>الغربية - إسلام الخياط

شهدت مدرسة الشهيد محمد خلاف التابعة لإدارة شرق التعليمية الكائنة بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، حالة من الغضب من قبل أولياء الأمور، عقب طرد أبنائهم بالصف السادس الابتدائى من المدرسة، ومنعهم من دخول امتحان الميد تيرم لعدم سداد المصروفات المدرسية ما أدى إلى تجمهر أولياء الأمور.

 

ومن جانبه، قال محمود صلاح أحد أولياء الأمور، إننا فوجئنا بقرار جمال الشيخ مدير مدرسة الشهيد محمد خلاف الفترة المسائية، يطرد أولادنا بسبب عدم دفع المصروفات ورفضه دخول الامتحان، مطالبا المعلمين بتغييبهم، ما أدى إلى توافد أولياء الأمور للمدرسة ومحاولة تصعيد الموقف".

 

وتابع بسيونى السماحى وأحمد خلاف "أولياء أمور الطالبتين ردينا وهدى بالصف السادس الابتدائى، أن مدير المدرسة قال نصا اللى ممعهوش يسدد المصروفات نعمله بحث ونخلى رجل أعمال يدفعله، الأمر الذى يعد إهانة لكرامة المواطنين ولوزارة التربية والتعليم"، مشيرا إلى أن أبناءنا بالمرحلة الابتدائية لم يتمكنوا من دخول الامتحان بسبب قرار غير مدروس من مدير المدرسة.

 

وطالب أولياء الأمور تدخل الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم والتحقيق فى الواقعة ومعاقبة المقصرين فى أداء عملهم بمدارس التربية والتعليم.

 

وفى سياق متصل، أكد عبد الغنى صلاح وكيل إدارة شرق التعليمية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن الموضوع كاملا تم تحويله للشئون القانونية وتم تشكيل لجنة من التعليم الابتدائى لفحص شكاوى أولياء الامور".


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