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إحالة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب

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إحالة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب إحالة مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة للمحاكمة العاجلة بتهمة النصب

>كتب أحمد إسماعيل

أحال المستشار هيثم أبو ضيف رئيس نيابة غرب القاهرة بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة، إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفته والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والذى تبين أنها ملك للدولة واعطائهم نسبة من الارباح.

 

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار علاء رجب رئيس نيابة حدائق القبة أن مدير المدرسة استولى على أموال المواطنين واشترى بها عدد كبير من محلات السوبر ماركت والشقق فى منطقة الزهراء بمدينة نصر.

 

تعود القضية عندما تلقى قسم حدائق القبة من أحد الموظفين بلاغا ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بحدائق القبة ويدعى السيد عبد اللاه محمود السيد يتهمه فيه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات وإعطائه نسبة من الارباح وتبين أنة وقع ضحية نصب.

 

وتضمن البلاغ ان مدير المدرسة استغل منصبة وأوهم المواطن بأن لديه أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على مائة الف جنيه بحجة توظيفها وإعطائه نسبة من الارباح، إلا أن المواطن اكتشف أنه وقع ضحية نصب فطالبه برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة وتبين أن الأرض هى ملك للدولة.

 


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