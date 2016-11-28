إكرامى يتحدى آلام الضامة ويٌعلن جاهزيته لمواجهة الشرقية

كتب رمضان حسن

أعلن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، جاهزيته لحماية عرين الفريق فى مباراة الشرقية، التى يخوضها الأحمر يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ12 لمسابقة الدورى على ملعب السلام، وذلك بالرغم من شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة، بعد أن شارك فى لقاء النصر للتعدين أمس، والذى حسمه الأهلي بالفوز بثلاثية دون رد.

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن الحارس الدولى خضع لفقرات استشفاء بدنى فى مران اليوم، للتخلص من أثار الإجهاد، فيما أكد إكرامى قدرته على اللحاق بمواجهة الشرقية.

ويقدّم إكرامى مستويات متميزة مع الأهلى هذا الموسم بعد أن زاد عن مرماه ببسالة فى أكثر من مباراة، ولم يسكن شباكه سوى 3 أهداف فى مباراتى الاتحاد ووادى دجلة.