موجز أخبار مصر للساعة 1.. لجنة استرداد الأموال تتصالح مع رشيد محمد رشيد

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها موافقة لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضد "رشيد" وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الطبية الخاصة بجراحه الأسنان ، بحوزة راكب قادم من الصين، والمحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

أثارت فضائية الجزيرة، البوق الإعلامى، وأداة دولة قطر لتنفيذ مؤامراتها فى المنطقة حالة من غضب بين أبناء الشعبين المصرى والعربى، بعد إعدادها فيلماً مسيئا لأكبر الجيوش فى العالم العربى، تعمد إهانة الجنود المصريين، فى وقت لم يتطرق فيه الإعلام الرسمى وغير الرسمى داخل الإمارة إلى الحديث عن أوضاع ما يسمى بـ"الجيش القطرى"، من ناحية تكوينه أو عتاده أو مهامه.

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ، إن دراسة سيرة " عقبة بن نافع"، و" عنترة بن شداد" عفا عليها الزمان، وهى ليست بالأهمية لدراستها، في حين أننا تركنا سيرة طلعت حرب مؤسس الاقتصاد المصرى الحديث.

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتى جابر المبارك الحمد الصباح، استقالته لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل منذ قليل.

فى محاولة لتصدير أزمة اللاجئين التى بدأت تتفشى فى عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا التى فتحت أبوابها قبل سنوات للهاربين من النزاعات الأهلية والحروب التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، اقترح وزير ألمانى ينتمى للحزب الحاكم إنشاء مركزا لإعادة توطين اللاجئين فى مصر.

سقط تلميذ بمدرسة محمد فريد الابتدائية التابعة لإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بنى سويف، من الطابق الثالث على الأرض.

وتم نقل "ماجد ح"- 8 سنوات، تلميذ فى الصف الثالث الابتدائى بمدرسة محمد فريد الابتدائية إلى مستشفى ناصر المركزى، مصابا بكدمات وكسور بأنحاء مختلفة من الجسم، لتلقى العلاج.

حددت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى ١٤ يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل اأعمال هشام طلعت، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه .

قررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضد "رشيد".

أعلن خالد ميرى وكيل أول نقابة الصحفيين، تضامنه مع الصحفيين المعتصمين بجريدة "المصرى اليوم"،ضد إجراءات الإدارة التعسفية وتراجعها عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة.

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط "مستريح" جديد، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 7 ملايين جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

كشف القائمون على مخازن مركز الترميم بالمتحف المصرى الكبير، والذى يعد أكبر مركز لترميم الآثار المصرية القديمة، عن آليات العمل داخل المخازن، وكيفية استلام القطعة الأثرية، إضافة إلى الاحتياطات الأمنية داخل وخارج المخازن، وذلك خلال قيام "اليوم السابع" بعمل جولة داخل مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، والمقرر افتتاحه جزئيا خلال عام 2018، بعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتى تبلغ 5000 قطعة أثرية.

قال إلمار بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى، إنه التقى خلال زيارته لمصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكرى، والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووزيرة التعاون الدولى سحر نصر، ورئيس البرلمان على عبد العال، وبعض رؤساء اللجان.

حسم رئيس الوزراء الفرنسى السابق، فرنسوا فيون الانتخابات التمهيدية للرئاسة الفرنسية، ونال ترشيح معسكر اليمين والوسط بعد تغلبه على منافسه آلان جوبيه، حاصلاً على 69.5% من الأصوات مقابل 30.5%، ليصبح المرشح الأوفر حظاً لدخول الإليزية منتصف 2017، بحسب غالبية استطلاعات الرأى.

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ببيان عاجل صباح اليوم، طلب خلاله باستدعاء وزير الخارجية بعد عرض قناة الجزيرة القطرية مساء أمس الأحد، فيلما يسئ للقوات المسلحة المصرية.

انتقد النائب عبد المنعم العليمى ارتكاز لجان الطعن الضريبية بمحافظات القاهرة الكبرى، مطالبا بانتشارها بكافة محافظات الجمهورية لتخفيف المعاناة على المواطن، كما اقترح أيضا أن يترأس لجنة الطعن الضريبى محاسبين من مصلحة الضرائب وليس قاض من مجلس الدولة.

كشف النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهائه من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.

وقال نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم الأحد، إن الفريق القانونى الذى أشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرًا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى أن اللقاءات سيتم عقدها بداية من الأسبوع المقبل، ومرحبًا بأى طرف يريد المشاركة.

حرمت أفغانستان الشيشة على بلادها فى حملة تقول أنها لمحاربة "الرذيلة" بالبلاد.

ويظهر فى مقطع الفيديو، كيف قامت قوات الشرطة فى كابل بمداهمة المقاهى وإغلاقها ومصادرة ما بها من "شيشة".

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان تسعى لإسقاط الدولة بكل السبل، مشيرا إلى أنه حصل على كتاب أصدرته الجماعة، تضمن فتاوى تستهدف العلماء ورجال الجيش والشرطة.

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الدعم يجب أن يحصل عليه المستحقين فقط، مشيرا إلى أن الدولة قامت بزيادة الدعم الغذائى من 16 الى 55 مليار جنيه، و زيادة الدعم للتكافل من صفر إلى 14 مليار جنيه، والمعاشات زادت من 35 إلى 160 مليار جنيه بمعدل أربع أضعاف مليار جنيه.