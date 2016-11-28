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بسبب الثأر.. القبض على صاحب ورشة بحوزته بندقة آلى وذخيرة

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بسبب الثأر.. القبض على صاحب ورشة بحوزته بندقة آلى وذخيرة بسبب الثأر.. القبض على صاحب ورشة بحوزته بندقة آلى وذخيرة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط " حسين ح م " 49 سنة، صاحب ورشة، وبحوزته  سلاح ناري عبارة عن " بندقية آلية " بمسكنه، وبتفتيش الشقة تمكن الرائد أشرف سيف رئيس المباحث من ضبطه وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلي عيار 7.62× 39 غير مبلغ بسرقتها ، و 2 خزينة أحداهما حديديه والاخري بلاستيكية ، و 10 طلقات من ذات العيار".

 

وبمواجهته اعترف بحيازته لسلاح الناري أخذاً بالثأر لوجود خلافات بين عائلته وعائلة السوارس بأسيوط منذ سنوات، وقتل فيها نجل عمه "أحمد ع ع" ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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