اشتباكات بالعصي بين "الإخوان" والأهالي في الشرقية

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 25 دقيقة

وقعت اشتباكات بالأيدي والشوم بين العشرات من تنظيم الإخوان المسلمين والأهالى بمدينة ديرب نجم، مساء اليوم، خلال مسيرة نظمها نحو 200 شخص من أعضاء التنظيم بالمدينة للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسى.

بدأت الاشتباكات بمرور مسيرة الإخوان بنهاية شارع النصر أثناء تنظيم نحو 150 شابا من أعضاء حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور لدعوة الأهالى والحشد للتظاهرات غدا لتأييد الجيش، وما أن وصلت مسيرة الإخوان قام الشباب برفع صورا لمرسى مرسوم عليها علامة "أكس" ردا على رفع صور الإخوان للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع علهيا علامة "أكس"، وأدى ذلك لوقوع مشادات بين الطرفين.

وقال محمود إبراهيم سليمان أمين قطاع شرق الدلتا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن أعضاء الإخوان بدأوا بالمشادات معهم وتطورت لاشتباكات بالأيدى، وتجمع الأهالى واشتبكوا مع الإخوان واستخدمت الشوم من الطرفين، واستمر الأهالى فى تتبع الإخوان حتى تفرقت مسيرتهم وتم احتواء الموقف.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع عدد من الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح سطحية.