إضراب رئيس كمسارية بسكك حديد سوهاج عن الطعام لتضرره من عدم ترقيته

سوهاج محمود مقبول

دخل رئيس كمسارية بالسكة الحديد يقيم بشارع المحطة دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، فى إضراب عن الطعام داخل مستشفى سوهاج العام، وذلك بسبب تضرره من رئيس قطاع كمسارية سوهاج للمسافات القصيرة لتخطيه فى الترقية وترقية عدد من زملائه.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، إخطارا من قسم أول سوهاج يفيد بدخول رئيس كمسارية بالسكة الحديد فى إضراب عن الطعام داخل المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول محمد عباس محمود إبراهيم 35 سنة رئيس كمسارية بالسكة الحديد ويقيم شارع المحطة ببندر المنشاة إلى مستشفى سوهاج العام "مضربا عن الطعام" وبسؤاله علل إضرابه لتضرره من المهندس رئيس قطاع كمسارية سوهاج للمسافات القصيرة لتخطيه فـى الترقية وترقية عدد من زملائه، تم إسداء النصح والإرشاد للمذكور للعدول عن إضرابه واللجوء للطرق القانونية إلا أنه أصر على موقفه كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة .