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تخصيص 25 طن سكر بسعر 7.5 جنيه لتوزيعها على البدالين بسفاجا

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تخصيص 25 طن سكر بسعر 7.5 جنيه لتوزيعها على البدالين بسفاجا تخصيص 25 طن سكر بسعر 7.5 جنيه لتوزيعها على البدالين بسفاجا

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا أن بتوجيهات من اللواء ا.ح احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ضبط الاسعار وتخفيف العبء عن المواطنين وبالتنسيق مع مديرية بالبحر الأحمر تم تخصيص عدد 25 طن سكر لمدينة سفاجا يتم توزيعها على البدالين التموينين " منافذ بيع السلع التموينية " بمدينة سفاجا بسعر الكيلو 7.5.

واكد مجلس المدينة فى بيان له ان  اللواء هشام امنه رئيس مدينة سفاجا اصدر تعليماته لمدير مكتب تموين سفاجا بالتنبيه علي كافة منافذ بيع السلع التموينية بضرورة الالتزام وتنفيذ ما وارد بالجدول الموضح المعلن عنه من خلال هذا الاعلان الصادر من مديرية التموين.

كما امر  بعمل اعلان للمواطنين على كافة المساجد وكذلك الكنيسة ومجمع خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للتوجه الى منافذ بيع السلع التموينية للشراء على ان يتم توزيع عدد 2 كيلو بحد اقصى للمواطن بسعر 7.5 جنية للكيلو.

هذا بالإضافة انه يتم توزيع عدد نصف طن يوميا بمقر الشركة المصرية للسلع الغذائية كما يهيب  رئيس المدينة  المواطنين بمدينة سفاجا بعدم تخزين هذه السلع وذلك لتوافرها طوال ايام الشهر

 

 

 

 

 


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