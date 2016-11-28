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تموين الإسكندرية تضبط مصنعا لتعبئة اللبان غير صالح للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط مصنعا لتعبئة اللبان غير صالح للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط مصنعا لتعبئة اللبان غير صالح للاستهلاك الآدمى

>الإسكندرية - هناء أبو العز

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، مفادها قيام كل من "خ. ج"- 38 سنة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة اللبان "بدون ترخيص" بدائرة قسم محرم بك  بمزاولة نشاط غير مشروع فى تعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث يقوم بتجميع اللبان مجهول المصدر، وغير الصالح للاستهلاك الآدمى، وإعادة تدويره وتصنيعه وتعبئته داخل عبوات بدون بيانات تجارية وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطرحه للبيع لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرارا صحية لمستهلكيه.

 

 تم ضبطه وضبط بالمصنع عدد "44100" عبوة لبان داخل عبوات بدون بيانات تجارية، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة.

 

كما تم ضبط " ط. ف"- 40 سنة  صاحب محل لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمزاولة نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار فى السجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر والمقلدة غير المسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية  وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى   وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبطه  وضبط بمحله عدد "880" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الضرائب الجمركية وغير خاضعة للفحص الصحى والإشعاعى، وتحرر المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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مصر 365

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