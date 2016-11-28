رئيس مدغشقر يستقبل محلب ويبلغه تقديره للرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

استقبل رئيس مدغشقر "هيرى راجاوناريمامبيانينا"، المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وذلك قبيل مغادرة "محلب" مدغشقر، حيث كان يترأس الوفد المصرى، المشارك فى أعمال القمة السادسة عشر للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، والتى عقدت بتناناريف يومى ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠١٦.

وقدم "محلب" التهنئة لرئيس مدغشقر على نجاح القمة، وحسن التنظيم.

وأعرب رئيس مدغشقر عن تقديره لمصر والدور الذى تقوم به لتعزيز الترابط بين الدول الأفريقية.

كما طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات، والاتفاق على تنسيق المواقف فى المحافل الدولية.