عميد جامعة ميتشجان: التدخين وآشعة الشمس أهم أسباب الإصابة بالسرطان

كتبت أمل علام

أكد البروفوسير وليام سترامبل عميد جامعة ولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع أن التدخين، والتلوث ،وآشعة الشمس من أهم الأسباب المؤدية للسرطان.

وأشار إلى أنه يتوقع زيادة أعداد مرضى السرطان نتيجة ارتفاع الأعمار، مؤكدا أن الخلايا تفقد قدرتها على الانقسام، ويحدث تغيير جينى داخلها مما يسمح بوجود خلال سرطانية.

وأشار إلى أن جامعة ميتشجان كانت أول جامعة توصلت للعلاج الكيماوى، وهو عقار " سيسبلاتين" مؤكدا أن هذا العلاج أحدث تغييرا كبيرا فى علاج الأورام منذ عام 1972 وتم طرحه فى الأسواق عام 79 لعلاج المرضى بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA.

وأضاف البروفوسير سترامبل، كان يستخدم العلاج الكيماوى منذ فترة طويلة ،ولكن هذا الدواء اعتبرته الهيئة علاجا مهما جدا، موضحا أن هذا العلاج أدى إلى ارتفاع نسب الشفاء من أورام الخصية التى تصيب صغار السن أقل من 30 سنة، وأدى إلى ارتفاع نسب الشفاء فى هذا النوع من الأورام من 10 % إلى 85 %، مشيرا إلى أنه يعتبر خط علاج أساسى لعلاج أورام الخصية ثم انتشر لعلاج أورام الرأس والرقبة ،والمبايض، والبروستاتا ،والثدى ،وأصبح أول خط علاجى لعلاج الأورام.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية اعتمدته كعلاج أساسى فى علاج السرطان، مؤكدا أن أطباء كثيرين استخدموه لعلاج مرضاهم ،ويؤخذ عن طريق الوريد ،موضحا أن معظم أدوية العلاج الكيمائى لها أعراض جانبية ، لذلك يجب إعطاؤه بحذر عند استخدامه، فهو يؤثر على الأعصاب والسمع ويسبب القىء، ويؤثر على الكلى، لذلك يجب على المريض أن يهتم بشرب السوائل أثناء فترة العلاج .

وقال: على مدار سنوات عديدة كان يستخدم لعلاج السرطان ،ويرفع نسب الشفاء إلى 90 % ،ومن أكثر الأدوية التى يمكن للمريض شرائها لأنها منخفضة الثمن، ولكن العلاجات الموجهة موجودة ولكن لا يستطيع المريض شراءه بنفسه لأنها مرتفعة الثمن .