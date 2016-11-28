الأهلى يخطط لتكريم عماد متعب قبل الاعتزال

كتب محمد عراقى

وضعت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر سيناريو لتكريم عماد متعب مهاجم الفريق، والذي ينتهى تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بعد إعلان اللاعب رفضه التام فكرة اعتزال الكرة في الوقت الحالي مع تولي منصب إداري أو فني داخل القلعة الحمراء.

وقال مصدر في مجلس إدارة الأهلي أن إدارة ناديه ترغب في إنهاء مسيرة عماد متعب مع كرة القدم بشكل يتناسب مع تاريخه الكبير وانجازاته الضخمة ، بالتوازي مع احترام رغبة اللاعب في استكمال مسيرته الكروية.

واستقر مسئولو الأهلي بالتنسيق مع جهاز الكرة على تجديد عقد المهاجم الدولي لمدة موسم واحد بعد صرف النظر نهائياً عن الاستغناء عنه، خوفاً من غضب الجماهير من ناحية وخشية من انتقال اللاعب للزمالك من ناحية أخرى ،خاصة بعد أن تأكدت الإدارة الحمراء أن المهاجم الدولي تلقى بالفعل عرضاً مغرياً من أجل الانتقال للقلعة البيضاء ، فضلاً عن تحفظ اللاعب على الانتقال لوادي دجلة بعد أن تحدث معه أحمد حسام ميدو المدير الفني لدجلة عن رغبته في ضمه ، إلا أن متعب أكد له أنه لا يحبذ الانتقال لأي نادي مصري حال رحيله عن الأهلي ، وتفكر إدارة الأهلي في إعارة اللاعب الموسم المقبل -بعد تجديد عقده-، لأحد الأندية الخليجية ،بحيث يتحمل ناديه الجديد راتبه ،وبالتالي يتم رفع مستحقات متعب عن كاهل الخزينة الحمراء.