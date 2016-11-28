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الإسكان تطرح 3000 قطعة أرض بـ"الدولار" للمصريين بالخارج مطلع 2017

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الإسكان تطرح 3000 قطعة أرض بـ"الدولار" للمصريين بالخارج مطلع 2017 الإسكان تطرح 3000 قطعة أرض بـ"الدولار" للمصريين بالخارج مطلع 2017

>كتب أحمد حسن

كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن  إجمالى عدد قطع الأراضى التى ستتضمنها المرحلة الجديدة تتراوح من 2000 الى 3000 قطعة أرض، لافتا إلى أن الأراضى تم حصرها وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

وبما يتعلق بمشاكل المصررين بالخارج داخل المشروع، أشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الوزارة استطاعت فى الفترة الأخيرة التغلب على كافة المشاكل المتعلقة بتوصيل المرافق للأراضى داخل المدن التى تأخرت فيها شركات المقاولات من توصيل المرافق فى الوقت والموعد المحدد، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تسليم معظم الأراضى المرحلة الاولى والثانية والثالثة للمواطنين فى كافة المدن الجديدة.

 

 

 


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