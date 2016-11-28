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الزمالك يعسكر لوادى دجلة اليوم

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الزمالك يعسكر لوادى دجلة اليوم الزمالك يعسكر لوادى دجلة اليوم

>كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

يدخل فريق الزمالك بقيادة محمد صلاح معسكرا مغلقا اليوم الاثنين استعدادا لملاقاة وادى دجلة غد الثلاثاء ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز .

ويخوض الزمالك مرانه اليوم على ملعب بتروسبورت بعدما قرر الجهاز الفنى نقل المران الجماعى للتجمع الخامس ليسير على درب الاستعداد للمباراة الأخيرة أمام المقاولون بعدما نقل الفريق المران الأخير قبل مواجهة الذئاب لملعب المباراة مما جعل اللاعبين يظهرون بمستوى أفضل ليقرر الجهاز الفنى الاعتماد على هذه الطريقة خلال الفترة القادمة وإقامة المران الأخير قبل كل لقاء على ملعب المباراة .


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