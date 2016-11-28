الذئاب يحرمون الإسماعيلى من الراحة بعد مواجهة طنطا

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بدون راحة بعد الانتهاء من مواجهة طنطا أمس الأحد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدورى العام، نظرا لضيق الوقت وعدم وجود وقت للراحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمحدد لها الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر من عمر المسابقة .

ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة الذئاب بالنسبة خوفا من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات أو تجهيز اللاعبين الاحتياطيين قبل مواجهة الذئاب حتى يكونوا على أتم استعداد حال الاعتماد علي أحدهم في المواجهات القادمة في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز الفني بقيادة أشرف خضر في اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين ومنح الفرصة لكل البدلاء خلال المباريات القادمة.