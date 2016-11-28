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انتظام الدورة الشهرية علامة على صحة جسمك

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انتظام الدورة الشهرية علامة على صحة جسمك انتظام الدورة الشهرية علامة على صحة جسمك

>كتبت نهى طارق

يقول الأطباء إن الدورة الشهرية هى تذكير شهرى بالنسبة للسيدات والفتيات بأن كل شىء بأجسامهن يعمل بشكل صحيح.

هناك بعض الأمور الصحية التى يمكن من خلال معرفة الحالة الصحية للجسم، بمعرفة مدى انتظام الدورة الشهرية من عدمه ، وذكر بعض هذه العلامات موقع Prevention :

1-     تأخر التبويض

تأخر الدورة الشهرية، عادة هذا الأمر يكون علامة على تأخير التبويض حتى تعود الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعى.

2-     الإصابة بالأورام الليفية

تقول الدراسات إن النزيف غير المنتظم الذى يحدث فى منتصف الدورة مع عدم وجود الدورة الشهرية يكون  فى الأغلب بسبب الأورام الحميدة فى عنق الرحم أو قد تكون مقدمة للإصابة بمرض السرطان.

3-  التهاب بطانة الرحم

تقلصات الدورة الشهرية الشديدة يمكن أن تكون علامة على التهاب بطانة الرحم التى يمكن أن تؤثر على الخصوبة.

4-  الإصابة بمرض السكر

عدم انتظام الدورة مع عدم وجود انتفاخ فى الثديين ،أو عدم حدوث أى تغيير فى الشهية، فإن هذه العلامات قد تشير للإصابة بالسكر لأن مقاومة الأنسولين له تأثير مباشر على المبايض.

5- تكيس المبايض

انقطاع الدورة الشهرية قد يكون علامة على الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض ،وانخفاض فى الجسم، يؤدى إلى حدوث خلل فى الغدة الدرقية، وقد تكون علامة، ولكن غياب الدورة  قد يعنى أن الشخص لديه مشاكل مع الغدة الدرقية لأن عدم التوازن الهرمونى قد يسبب الأكياس التى تنمو على المبايض.

 


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