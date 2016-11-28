موقع منسوب لوزارة الإعلام السورية يعلن تعرض بشار الأسد لمحاولة تسمم

كتب أنس حبيب

زعم موقع منسوب لوزارة الإعلام السورية، إصابة الرئيس السورى بشار الأسد، بمرض معدى خطير إثر تعرضه لمحاولة تسمم.

"محاولة تسميم سيادة الرئيس وأنباء عن إصابة سيادة الرئيس بمرض معدى خطير".

وصلنا مؤخرا خبر إصابة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد رعاه الله ويحفظه من كل شر بمرض معدى خطير، وإلى هذه اللحظة لم يتمكن طاقم الفريق من معرفة التفاصيل للأسف الشديد.

وحسب ما توصلنا لدينا من معلومات أن المرض انتقل إلى سيادة الرئيس بشار الأسد عن طريق تسميم الطعام، والجهات المختصة ما زالت تبحث عن صاحب هذه العملية الشنيعة.

ولكن بحمد لله ورعيته فريق من الأطباء المختصين يشرفون على حالة سيادة الرئيس ويقومون بالكشف عن نوع المرض وصحة التسمم

وسوف يقوم الفريق بمتابعة التفاصيل ومتابعة الحدث لمعرفة المزيد من الأخبار عن صحة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه ورعاه. نسأل الله العلى العظيم أن يطيل بعمره ويشفيه من كل مكروه".

فريق وزارة الإعلام.