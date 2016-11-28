دراسة: مرضى الصداع المستمر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية

كتبت نهى طارق

كشفت مجلة الرأس والآم الوجه أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع بما فى ذلك الصداع النصفى، والصداع الموسمى، هم أكثرعرضة للإصابة بالغدة الدرقية.

وقالت الدراسة إن الذين يعانون بالفعل من التوتر أو الصداع الموسمى يرفع لديهم خطر الإصابة بالغدة الدرقية بنسبة 21 % ، وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى ارتفع لديهم خطر الإصابة بالغدة الدرقية بنسبة 41% وذلك وفقاً لما نشره موقع Positive Med.

وقال التقرير إن اضطراب الغدة الدرقية يمكن تحديده عن طريق اختبار الدم الذى يقيس مستوى هرمون يسمى هرمون الغدة الدرقية، أو TSH، ، واختبار الدم يمكن أيضا أن يكشف عن مستويات هرمون الغدة الدرقية، إذا كانت مستويات TSH مرتفعة ومستويات هرمون الغدة الدرقية منخفضة، وهذا يعنى أن الشخص ربما يعانى من قصور الغدة الدرقية.

وأضاف الموقع أن هناك ثلاثة أنواع من الصداع التى تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالغدة الدرقية:

1- الصداع النصفى

وهناك عدة أنواع من الصداع النصفى، ولكن التقليدي يصيب جانبا واحدا فقط من الرأس وآلامة شديدة، وقد يتعرضون للقىء والغثيان.

2- الصداع الموسمى

الصداع الموسمى قد يظهر في وقت معين كل يوم لمدة أسابيع أو حتى أشهر، ويكون أيضاً فى جانب واحد من الرأس، وأكثر تركيزًا حول العين التى غالبا ما تصبح أكثر احمرارًا.

3- صداع التوتر

ألم هذا الصداع عادى "قد يأتى بسبب شد عضلى فى فروة الرأس والوجه والعنق، فتكون الأوعية الدموية قد ضاقت فى الرأس فتتعرض الأوعية للضغط.