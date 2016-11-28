على عبد الله صالح يطلب من الأمم المتحدة السماح له بالسفر إلى كوبا

صنعاء (رويترز)

قال بيان لحزب المؤتمر الشعبى العام الذى ينتمى إليه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، وهو حليف رئيسى لجماعة الحوثى إن صالح طلب من مجلس الأمن الدولى السماح له بالسفر إلى كوبا للعزاء فى وفاة الزعيم الكوبى فيدل كاسترو.

وكان مجلس الأمن الدولى قد فرض فى 2014 عقوبات استهدفت صالح لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية فى اليمن وتضمنت العقوبات حظرا عالميا على سفره وتجميدا لأصوله.

ولا بد وأن توافق لجنة العقوبات الخاصة باليمن فى مجلس الأمن الدولى والتى تتخذ قراراتها بالإجماع على طلب صالح الذى أطاحت به احتجاجات جماهيرية فى 2011 .

وكان صالح قد التقى مع كاسترو الذى حكم كوبا 47 عاما خلال زيارة رسمية لهافانا فى عام 2000 .

وأخر مرة عُرف فيها أن صالح غادر اليمن كانت فى 2011 عندما سافر إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابات لحقت به فى محاولة اغتيال.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت أى مغادرة محتملة لصالح ستتضمن عودته إلى اليمن أو ما إذا كانت ستعد جزءا من تسوية تفاوضية للصراع فى اليمن.

وقال صالح فى أغسطس آب لقناة روسية مملوكة للدولة إن اليمن مستعد لمنح موسكو حق استخدام قواعد جوية وبحرية.