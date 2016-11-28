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11 علامة تدل على إصابتك بمرض السكر.. أهمها العطش الدائم

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11 علامة تدل على إصابتك بمرض السكر.. أهمها العطش الدائم 11 علامة تدل على إصابتك بمرض السكر.. أهمها العطش الدائم

>كتبت لميس محمد

مرض السكر هو اضطراب فى التمثيل الغذائى الذى يؤدى إلى نقص قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين الذى يحتاجه الجسم لإنتاج الطاقة مما يسبب الكثير من الأعراض على المدى الطويل و القصير، هناك أنواع عديدة من مرض السكر، الدرجة الأولى، والدرجة الثانية، تتشابه الأعراض فى كل الحالات فى الأغلب.

موقع “WikiHow” نشر طرقا للتعرف على المرض إذا أصبت به، لتقييم المخاطر الخاصة بك للنوع الثانى من مرض السكر:

-          عمرك أكثر من 45.

-          الوزن الزائد 

-          ضغط الدم المرتفع.

-          التاريخ العائلى .

-          الإجهاد المزمن.

-          ضبابية الرؤية أو تغيير الرؤية.

-          العطش الدائم .

-          التعب أو الحاجة للنوم الزائد.

-          جفاف الجلد ، الحكة أو الحبوب.

-          الجوع الزائد عن الحد.

-          التهابات متكررة فى الجلد أو الفم.

كل هذه الأعراض عند تعرضك لها عليك اللجوء لطبيب، لمعرفة إذا كنت مصابا بمرض السكر، أو أنها فقط بعض الأعراض بسبب الإجهاد أو التعب الطبيعى، أو أمراض أخرى، قم باختبار نسبة السكر فى الدم والمتوافر فى جميع الصيدليات، والقيام بالكشف الدورى على الضغط ، والسكر بشكل يومى، إذا كانت الأعراض مزمنة، الابتعاد قدر الإمكان عن السكريات المكررة وتناول الفاكهة و الخضروات ، التقليل من الكربوهيدرات ، والإكثار من أكل الأسماك لاحتوائها على الأوميجا 3 المفيد لصحتك، الثبات على الوزن المناسب، الابتعاد عن التدخين، المتابعة مع دكتور لأخذ الدواء المناسب لصحتك مع الكشف الدورى.

 


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