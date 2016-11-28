5 لاعبين يشعلون ميركاتو الشتاء

كتب فتحى الشافعى

قبل أسابيع قليلة من انتقالات يناير الشتوية المقبلة بدأ الحديث عن بعض اللاعبين يفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية المصرية ، ويرصد "اليوم السابع" في السطور التالية لاعبين خمسة يُثيرون الجدل في "ميركاتو الشتاء" وإلى التفاصيل:

1_عماد متعب

أثار عماد متعب مهاجم الأهلي الجدل خلال الفترة الماضية بسبب مستقبله بالقلعة الحمراء ، فقد تناثرت أنباء حول إمكانية رحيل اللاعب في يناير المقبل لعدم مشاركته مع الفريق منذ انطلاق مباريات الموسم الجاري، وإن كانت رغبة الأهلي في الحفاظ على اللاعب تقديراً له ولجهوده وتاريخه مع النادي قد تُبقي عليه لحين إشعار آخر.

2_شيكابالا

رغم تألقه مع الزمالك خلال الفترة الماضية إلا أن هناك من يطرح سؤالاً : هل يرحل شيكا من البيت الأبيض في يناير..هل يلعب الفهد الأسمر للمصري ..هل تلقى عرضاً مغرياً من دجلة ؟

3_جون أنطوي

بات رحيل الغاني جون أنطوى مهاجم الأهلي من القلعة الحمراء مسألة وقت فقط ، بعدما أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي رغبته في ض مهاجم أجنبي في يناير على حساب أنطوي ، لتبدأ العديد من الأندية المحلية والخارجية في تقديم عروض لضم اللاعب الغاني.

4_كاسونجو

يُعد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الإتحاد السكندري أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري هذا الموسم وتألق مع ناديه هذا الموسم بشكل لافت للنظر ، بشكل جعله محط أنظار العديد من الـمدية أبرزها الأهلي الذى عرض التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل لكن ناديه رفض ، ومع ذلك مازالت هناك عدة أندية ترغب في ضم اللاعب خلال يناير المقبل.

5_محمد رمضان

صانع ألعاب بتروجت والذى تألق مع ناده هذا الموسم وبدأت الأندية المحلية تطلب التعاقد معه وأبرزوها سموحة الذى عرض على النادي البترولي ضم اللاعب لكن إدارة بتروجت حددت 4 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب لتتجمد الصفقة.