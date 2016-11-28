كريم بامبو يدرس الرحيل من الدراويش بسبب الدكة

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

سيطرت حالة من الغضب علي كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة أشرف خضر، وعدم حصوله علي أية فرصة منذ قدومه واستبعاده بصفة مستمرة من المشاركة ومن التواجد في قائمة الدراويش على الرغم من أنه كان أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم خالد القماش قبل رحيله ومن بعده عماد سليمان.

ويدرس كريم بامبو عدة عروض خلال الفترة الحالية للرحيل عن صفوف الدراويش في فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم أو بنهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير من أجل الانضمام لنادي آخر يمنحه فرصة المشاركة الأساسية والتألق من جديد، لاسيما أن يرفض مبدأ الجلوس علي الدكة ويرغب في التعبير عن نفسه داخل الملعب.